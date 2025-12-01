50 Cent révèle l'origine de son "clash" avec Diddy : "il m'a dit des trucs..."

Alors que le documentaire sur Diddy produit par 50 Cent sort demain, le rappeur a expliqué pourquoi il avait de mauvaises relations avec le boss de Bad Boy Records.

Diddy est au fond du trou, au sens propre comme au figuré. Alors que sa peine de 4 ans fermes a été prononcée, il est donc actuellement emprisonné en attendant une éventuelle grâce présidentielle, ou une libération sous condition dans plusieurs mois. Mais 50 Cent a décidé de ne pas laisser son "opps" tranquille, en annonçant par surprise la sortie d'un documentaire sur la chute de Diddy demain, le 2 décembre. Et lors d'une récente interview, il explique pourquoi il en veut autant à Sean Combs.

On peut dire que 50 Cent a la rancune tenace, ça, on le sait très bien. On a pu voir qu'il ne lâchait jamais rien, dans aucun clash, mais cette fois, il y est allé un peu fort, jusqu'à faire un documentaire pour mettre une de ses ex-connaissances encore plus dans la merde. Lors d'une interview avec Robin Roberts dans "Good Morning America", le journaliste a voulu l'interroger pour connaître les raisons de cette mauvaise relation avec Diddy, et dans la légende du post Instagram qui reprend la séquence de l'émission, Fifty a écrit les mots suivants :

Quel clash ? J'ai mis deux de ses enfants dans mes séries télé. Je n'ai juste pas aimé qu'il me dise des trucs salaces. Et il m'a dit des trucs salaces, je n'aime pas ça.

Finalement pas de clash, donc, 50 Cent a juste décidé de taper sur Diddy parce que ce dernier lui a dit des choses pas très clean. Effectivement, le motif de l'embrouille n'est pas fou, on s'attendait à une raison plus profonde, mais Fifty est donc juste un troll ! Mais un troll qui va loin : rendez-vous demain pour le docu sur la chute de Diddy !