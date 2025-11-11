Diddy choppé en prison avec de l'alcool fait maison ? Ses proches prennent la parole

Diddy vit une détention un peu mouvementée, et les rumeurs de consommation d'alcool ont l'air assez sérieuses.

C'est probablement la condamnation la plus médiatisée de l'histoire du rap : Diddy doit rester au taule jusqu'en 2028, pour trafic à des fins de prostitution. Une condamnation qui est très légère au vu des faits qui lui étaient initialement reprochés, et qui n'ont au final pas été retenus contre lui. Mais cette condamnation devait aussi faire du mogul un homme nouveau, lui qui avait promis qu'il arrêtait l'alcool et les drogues. Malheureusement, il s'est apparemment fait pété avec de l'alcool fait maison en prison.

Comme souvent, c'est le site TMZ qui a révélé l'information, un site américain de people/presse à scandales. Et si le média se trompe rarement, ils n'hésitent pas à alimenter les rumeurs en utilisant parfois le conditionnel. Il y a quelques jours, Diddy s'est fait attraper par les gardiens pendant qu'il consommait apparemment de l'alcool "fait maison" : il s'agirait d'un mélange chelou fait de pommes, de sucre, de Fanta, laissé à fermenter pendant deux semaines. Un fait qui pourrait provoquer son transfert vers un établissement plus dur, plus surveillé, que celui dans lequel il est incarcéré actuellement.

Cependant, ce fait d'actualité est à prendre avec des pincettes : l'un des proches du rappeur a utilisé le compte de Twitter pour démentir cette information, en disant :

Les rumeurs selon lesquelles Mr. Coms se serait fait attraper avec de l'alcool sont complètement fausses. Son seul but est de devenir la meilleure version de lui-même et retourner auprès de sa famille.

Mais le tweet a été supprimé depuis, et difficile de savoir pourquoi.