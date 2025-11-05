Diddy en charge des lessives en prison, 50 Cent le trolle : "il a l'air content, entouré de tous ces magnifiques hommes"

50 Cent n'allait pas manquer une occasion de troller Diddy, qui a hérité d'un nouveau boulot en prison.

"La prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr", voilà une phrase qu'on a souvent entendu notamment au moment où Lacrim rentrait en prison après sa cavale très médiatisée. Un mantra que Diddy va pouvoir expérimenter, lui qui est censé rester incarcéré jusqu'en 2028 pour trafic à des fins de prostitution. Un verdict que presque tout le monde trouve justifié, même si globalement certains trouvent la peine assez légère. En tout cas, il y en a un que tout ça amuse beaucoup, c'est 50 Cent, qui a fait de Diddy son opps depuis des années.

Evidemment, il a fini par troller Diddy sur sa détention, on pouvait s'y attendre : Fifty est littéralement un des plus gros trolls de l'histoire du rap. Des images de Diddy en détention ont été publiées sur Internet et à côté de ça, on a appris que, comme tous les prisonniers américains, il doit travailler. Il a atterri au service qui s'occupe des machines à laver et des lessives. Sur une image ne particulier, on voit le bos de Bad Boy records en promenade, entouré de gars, en train de visiblement passer un bon moment.

50 Cent n'a pas pu s'empêcher de lui balancer un petit taquet via son compte Instagram : "Il a l'air content, pour moi, avec tous ces magnifiques hommes autour de lui ! GOOD Morning New-York City !". Il en a même rajouté quelques heures plus tard, avec un montage dans lequel on voit Diddy danser au son de "Mo Money Mo Problems". Pas de doutes, Fifty est bien le troll qu'il pense être.