Diddy : Donald Trump confirme que le rappeur a demandé une grâce présidentielle !

Mais elle a très peu de chance d'aboutir !

On en avait déjà parlé il y a quelques temps. C’est désormais officiel : Diddy, qui vient tout juste d’écoper de 4 ans de prison ferme pour transport à des fins de prostitutions, a bien demandé une grâce présidentielle à Donald Trump.

Le rappeur, qui a pourtant réussi à éviter les charges les plus lourdes, espérait aussi échapper à la prison. Mais ce lundi 6 octobre, sur les antennes de CNN, c’est Donald Trump lui-même qui est venu confirmer l’information :

"Beaucoup de personnes m’ont demandé des grâces, y compris Puff Daddy", a déclaré le président américain aux journalistes.

Une demande rejetée sans la moindre hésitation. Et pour cause : Trump aurait encore en travers de la gorge les propos tenus par Diddy lors de ses campagnes présidentielles de 2016 et 2024.

En 2017, Diddy déclarait dans un entretien accordé au Daily Beast qu’il se "foutait complètement de Donald Trump", ajoutant :

"Les Noirs sont dans la même situation merdique. Les pitreries qui ont lieu à Washington ne sont pas ce qui nous préoccupe."

Une punchline lourde de sens, qui résonne encore aujourd’hui. Résultat : aucune grâce, et un séjour derrière les barreaux pour l’un des producteurs légendaire et controversé du rap américain.

Entre désillusion politique et chute d’un empire, le cas Diddy continue de secouer toute l’industrie.