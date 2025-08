Diddy ne devrait finalement pas être gracié par Trump à cause de son hostilité pendant la campagne 2024

Il y a quelques semaines, l'ambiance était à la victoire dans le camp Diddy, après une "victoire" lors de son procès pour trafic sexuel. Il a été reconnu non coupable de ces charges ce qui lui évite la perpétuité, mais a tout de même été désigné coupable de transport à des fins de prostitution et risque jusqu'à 20 ans fermes. Pas grave pour le mogul, qui pouvait compter sur le soutien du président Trump depuis le début de l'affaire. Enfin, c'est ce qu'il croyait : finalement, il va devoir se débrouiller sans grâce présidentielle.

C'est en effet l'information qui a circulé pendant tout le weekend : Donald Trump rechigne un peu à accorder sa grâce à Diddy. Il avait pourtant promis, il y a plusieurs mois, de se pencher sur le dossier si jamais il était maltraité pendant son jugement. Mais lors d'un récent entretien donné à Newsmax le samedi 2 août, le président s'est montré beaucoup, beaucoup plus prudent :

Quand je me suis présenté aux élections, il était très hostile. C'est difficile, nous sommes des êtres humains. Et nous n'aimons pas que certaines choses brouillent notre jugement, n'est-ce pas? Mais quand vous connaissiez quelqu'un et que tout allait bien, puis que vous vous présentez aux élections, et qu'il fait des déclarations terribles...