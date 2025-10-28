Diddy : sa date de sortie de prison officielle a été dévoilée, il y en a pour longtemps

Pas de remise de peine en vue pour Diddy pour le moment, il va rester en prison plusieurs années.

Il y a quelques jours, au début du mois d'octobre, la sentence est enfin tombée pour Diddy, en conclusion du procès le plus médiatisé de l'histoire du rap US. Le boss de Bad Boy Records a finalement écopé de 4 ans de prison fermes, pour transport à des fins de prostitution. Un moindre mal puisque 11 ans étaient requis par les procureurs en charge du dossier, mais la justice a été plutôt clémente. Et cette semaine, c'est la date officielle de sortie de prison qui a été dévoilée.

Diddy restera donc en prison jusqu'au 8 mai 2028, ce qui est plutôt logique puisque le mogul a été interpellé en 2024 et placé en détention en l'attente de son procès. C'est le Bureau Fédéral des Prisons qui a dévoilé la date de sortie officielle, mais évidemment, il y a encore possibilité pour le boss de Bad Boy Records de réduire sa peine, soit en faisant appel, ce qui est encore possible, soit par la grâce présidentielle qu'il a demandée à Donald Trump.

Diddy est actuellement détenu au Brooklyn Metropolitan Detention Center, et a donc déjà purgé 13 mois de sa peine. Il a récemment fait une demande pour être transféré au FCI Fort Dix dans le New-Jersey, un pénitencier dont la sécurité est un peu moins stricte, afin de pouvoir recevoir plus de visites de sa famille.

Mais avant sa sortie de prison officielle, d'autres procès devraient avoir lieu pour Diddy, puisque des plaintes pour agression sexuelle ont été déposées contre lui il y a peu de temps.