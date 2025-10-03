50 Cent prend la parole au sujet du clash entre Nicki Minaj et Cardi B : "ça va mal finir..."

Quand même 50 Cent pense que les choses vont trop loin dans un clash, c'est inquiétant.

Parmi les plus gros clasheurs de l'histoire du rap US, 50 Cent arrive évidemment en haut de la liste. Peut-être pas à la première place, mais bien haut dans la classement, car il a littéralement terminé des carrières notamment celle de Ja Rule qui ne s'est jamais vraiment remis de sa rivalité avec Fifty. Des clashs qui pouvaient devenir assez violents, notamment à la grande époque du G Unit, donc forcément, quand un des boss du "clash game" décide de prendre la parole sur le beef entre Nicki Minaj et Cardi B, forcément, on l'écoute.

D'autant plus que pour une fois, 50 Cent a abandonné sa posture de provocateur? Dans un post envoyé via son compte Instagram, il a déclaré : "j'espère que les filles vont arrêter de se battre avant que les choses n'escaladent. J'ai lu quelques unes des merdes qu'elles s'envoient sur Twitter l'une à l'autre, et ça va vraiment mal se finir". Il fait probablement référence aux insultes envoyées par Nicki et Cardi à leurs enfants respectifs.

Il faut dire que les deux rappeuses y sont allées très fort : quand l'une insulte le fils de l'autre d'attardé, l'autre répond en disant qu'elle va taper la fille jusqu'à lui remettre les gencives en place. On aurait préféré des diss tracks, même si on l'avoue, c'est quand même plutôt divertissant !