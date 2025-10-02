Cardi B menace Nicki Minaj : "Je vais finir en prison"

Cardi B a clairement envie de faire une dinguerie après les échanges d'insultes sur Twitter avec Cardi B.

C'est en train de devenir explosif entre Cardi B et Nicki Minaj depuis quelques jours sur Twitter. Cela fait maintenant plusieurs heures que les deux plus grosses stars féminines actuelles du rap US s'échangent des insultes assez violentes , mais tout ça a pris un tournant assez malsain lorsque les enfants des deux stars se son retrouvés impliqués dans ces échanges d'insultes. Alors que Nicki a commencé à très mal parler de Kulture, la fille de Cardi, cette dernière a violemment répliqué, et menace désormais carrément sa opps de lui faire une dinguerie, quitte à finir en prison.

Les choses s'étaient déjà bien envenimées lors de la journée d'hier, quand Nikci Minaj s'est mise à surnommer Kulture "Vulture", mais elle est ensuite allée plus loin en déclarant :

Je vais lui taper les gencives à coups de pied pour les remettre en place. Barney B a même dit qu’elle souhaitait être morte après avoir commencé sa portée de singes. Oh, Vulture, c’est mauvais tout ça.

You said you gonna kick my child gums back??? Didn’t you say you was in NY??? This past words now.. WHERE TF YOU AT??? Cuz today gonna be the day I go to jail — Cardi B (@iamcardib) October 1, 2025

Forcément après une telle provocation, Cardi B a pété un plomb. Dans un de ses derniers tweets concernant ce beef, elle a même menacé Nicki Minaj de représailles assez violentes :

Tu as dit que tu allais remettre les gencives de mon enfant en place à coups de pied ? Tu m'as dit que tu étais à New-York ? Cela dépasse les mots désormais. Où est-ce que t'es putain ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais finir en prison.

A l'heure où on parle, Cardi B a déclaré qu'elle allait arrêter de répondre aux provocations de Nicki Minaj, en affirmant que cette dernière avait été diagnostiquée comme schizophrène, bipolaire, qu'elle était constamment sous l'influence de drogues comme le Xanax, les percocets et la cocaïne, et qu'elle devrait se faire aider. Nicki, quant à elle, loin de vouloir se calmer, s'est mise à attaquer d'autres stars de l'industrie comme Jay-Z et plein d'autres. Les prochaines semaines promettent d'être intéressantes...