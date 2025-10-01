Cardi B et Nicki Minaj se détruisent sur Twitter autour de l'album "Am I The Drama ?"

Les deux rappeuses ne peuvent vraiment pas se sentir, c'est une dinguerie toute cette violence dans ce clash.

On a l'habitude de dire que c'est l'industrie musicale qui pousse les stars féminines de la musique à la rivalité, au clash. Mais dans le cas de Nicki Minaj et Cardi B, on dirait tout simplement que les deux go se détestent. On le voit dans sa manière de rapper : Cardi a forcément été une fan de Nicki, au moins au tout début de sa carrière. Mais depuis des années, c'est la guerre entre les deux stars et en 2025, avec la sortie de "Am I The Drama", Nicki a décidé de s'attaquer à Cardi, et la tension est désormais au maximum.

Les deux rappeuses ont visiblement décidé de se détruire mutuellement par tweets interposés. Et lorsque les rappeuses américaines décident de s'allumer, elles ne font pas semblant. Pas de messages "subli", pas de demi-mesure, ça s'insulte direct. Comme souvent, c'est Nicki Minaj qui a ouvert les hostilités, en twittant simplement "4,99$", en référence au prix auquel Cardi vend son album sur iTunes. Puis elle a enchaîné en reprenant une phase du morceau "Magnet", de Cardi : "ABCDEFG, surgery to look like me", puis, plus tard, elle défiait Cardi en disant qu'elle ne vendrait jamais plus de disques qu'elle.

Nicki Minaj and Cardi B in new tweets: pic.twitter.com/RDdLRbHGdd — Pop Base (@PopBase) September 30, 2025

La réponse de Cardi B ne s'est pas fait attendre : "c'est fou cette puissance que j'ai, je les fait sortir de désintox à chaque fois", ou encore en surnommant Nicki Minaj "Cocaïne Barbie". Evidemment, les deux rappeuses ne se sont pas calmées. La tension a continué de grimper, il y a eu des tweets en référence à leur bagarre d'il y a quelques années, à la prétendue overdose de coke de Nicki, puis c'est devenu vraiment moche lorsque les deux artistes se sont mises à mal parler des enfants de leur opps.

The power I have.. make these btches come out of rehab everytime. Go to your fcking room — Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025

Un vrai diss bien violent, comme on en voit rarement, avec Nicki qui surnomme la fille de Cardi B "Kulture Vulture", et Cardi qui répond en insultant l'enfant de Nicki Minaj d'attardé :

Tu m'as souhaité tellement de mauvaises choses pendant ma grossesse, regarde ton karma maintenant. Regarde ce qu'a produit ton vagin pourri. Maintenant il a 5 ans et fait le tour de la barraque sans même pouvoir épeler son prénom.

Bref, clairement un des clashs les plus violents de ces dernières années, et on est partagés entre penser que c'est excellent pour le divertissement, et se dire que ça commence à devenir malsain. On aurait adoré pouvoir vous mettre tous les tweets dans l'article, mais il y en a vraiment des dizaines de chaque côté, allez sur leurs comptes respectifs si jamais vous voulez voir du sale !