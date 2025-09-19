Cardi B et Kehlani veulent se sentir "Safe"

Un clip qui mêle le côté sexy, RnB, et le kickage un peu plus énervé, et ça fonctionne plutôt bien.

C'est clairement l'une des plus grosses sorties de la semaine : Cardi B s'apprête à se hisser en haut des charts avec la sortie de son nouvel album "Am I The Drama ?" disponible depuis aujourd'hui. Et pour pousser un peu la sortie, elle vient également de dévoiler le clip d'un morceau extrait du projet. Il s'agit de "Safe", en feat avec Kehlani. Un morceau qui semble raconter une histoire, celle d'une meuf de la street, qui ne cherche qu'à se sentir en sécurité dans son couple mais qui n'y est jamais parvenue. Une référence à son histoire avec Offset ? Probablement. En tout cas, le morceau fonctionne plutôt bien, et la voix de Kehlani est toujours aussi sublime !