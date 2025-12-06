Comment on peut manquer de respect à ce point envers la légende Notorious BIG, surtout quand on a été son producteur... Diddy, tu déconnes complètement.

On s'est beaucoup moqués de Diddy ces deux dernières années, avec les sombres histoires qui traînaient derrière lui, les bouteilles d'huile pour bébé, et tout un tas de trucs qui ne collaient pas avec son personnage de "gangster" qu'il traîne depuis ses débuts. Mais après tout, chacun fait ce qu'il veut de ses soirées et de sa bite tant qu'il ne viole personne (même si pour ce qui le concerne, c'est apparemment arrivé...). Par contre, mêler à tout ça Notorious BIG, une des plus grandes légendes du rap US, ça, on a du mal à le digérer...

C'est pourtant l'information qui a été dévoilée dans le documentaire "Sean Combs : The Reckoning", produit par 50 Cent et dévoilé sur Netflix cette semaine. Un docu rempli de révélations toutes plus sombres les unes que les autres, et celle-ci est particulièrement bizarre. La révélation est faite par Clayton Howard, un ancien escort boy souvent utilisé par Diddy, ainsi que par Cassie. L'homme a affirmé que chaque année, Diddy organisait des "freaks off", ses fameuses soirées/orgies, le jour de la mort de Notorious BIG.

Tous les 9 mars, le jour où Biggie a été assassiné, ils me faisaient venir en avion, peu importe où ils se trouvaient. Je traînais avec eux, on buvait, on faisait la fête pendant 3 ou 4 jours, pendant que j'avais des rapports sexuels avec Cassie. Je ne sais pas si c'était sa manière de se défouler ou quoi, mais ils m'appelaient toujours le 9 mars.

On ne sait pas si pour Diddy, c'était une manière de rendre hommage à son pote mort, le fait d'organiser des partouzes le jour de son assassinat, mais on se pose pas mal de questions. En tout cas, le boug était clairement dans un délire très malsain, ça donne un peu l'impression de "je danse sur ta tombe" (et encore, danser, on est gentils...). Et surtout, ça nous rappelle un témoignage quasiment passé sous silence, au sujet de nouvelles accusations impliquant Diddy, de la masturbation, et un t-shirt appartenant à Biggie...

Cependant, les révélations ne s'arrêtent pas là. Toujours d'après Clayton Howard, il se passait des choses vraiment étranges lors de ses freaks offs :

La chose la plus bizarre qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était de récolter mon sp*rme dans un verre. Ils ont fait ça pendant, presque un an. Il m'a dit : 'j'adore la voir jouer avec ça et le boire'.

On va finir par être choqués à vie avec toutes les saloperies faites par Diddy...