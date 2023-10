Meek Mill explique sa relation avec Drake

Depuis le clash, ils semblent être redevenus meilleurs potes.

Meek Mill est devenu un rappeur iconique des années 2010. Déjà parce qu'il est extrêmement bon au micro, capable de faire des morceaux motivants comme personne d'autre. Mais aussi parce que son parcours, et notamment ses rapports avec la justice, raisonnent beaucoup avec la manière dont sont traités beaucoup de jeunes afro-américains quand ils ont affaire au système judiciaire. Mais l'icône a également ses phases sombres, ses clashs, ses embrouilles, comme avec Drake par exemple, à qui il n'hésitait pas à envoyer des diss tracks il y a quelques années.

Aujourd'hui, la relation entre Meek Mill et Drake semble etre à nouveau très amicale. Les deux rappeurs se sont réconciliés depuis un bout de temps. Dans une interview pour Hip Hop Nation, Meek a expliqué comment avait évolué sa relation avec Drizzy depuis la fin de leur clash. Il dévoile par exemple qu'ils sont devenus tellement potes qu'ils peuvent maintenant critiquer la musique de l'autre sans qu'il se sente vexé.

"Moi et Drake on se parle beaucoup. Quelqu'un disait qu'il trouvait que son orceau "Slime You Out" était éclaté, je lui ai envoyé un message. Je lui disais genre : "Je ne pense pas que Slime You Out soit éclaté, et je te le dirais si je le pensais". Si mes morceaux étaient éclatés, lui aussi me l'aurait dit. On n'avait jamais eu un rapport comme celui-là avant le clash. Et maintenant on en est à un point où on peut s'écrire des messages pour tout et n'importe quoi. On a cette honnêteté, on met les choses sur la table puis on peut partir en se sentant très bien avec tout ça. Et on n'avait jamais eu ça avant le beef", explique Meek Mill.

Il a même avoué que lui et Drake parlaient beaucoup des femmes, de leurs conquêtes en particulier. Des discussions que les journaux people paieraient cher pour avoir !