Vald : officiel, "Pandémonium" arrive le 28 mars, un retour très attendu !

"Pandémonium".

Après trois ans d'absence, Vald revient dans le rap avec un nouvel album, "Pandémonium", prévu pour le 28 mars 2025. Le label Echelon Records, dirigé par Vald lui-même, a enfin confirmé la date de sortie.

🚨 VALD annonce la sortie de son NOUVEL ALBUM !!



« 𝗣𝗔𝗡𝗗𝗘𝗠𝗢𝗡𝗜𝗨𝗠 »



📆 28 mars pic.twitter.com/hAvJ0o35QS — Midi/Minuit (@midiminuit__) February 28, 2025

Vald est connu pour son style unique, notamment en matière de promotion. Cette fois-ci, le nom de l'album, "Pandémonium", a été dévoilé par le rappeur et son label. Pandémonium est souvent associé à la capitale imaginaire de l'enfer, un lieu symbolisant la corruption et le chaos. Ce titre évoque également un endroit célèbre dans le jeu vidéo "Diablo II : Lord Of Destruction".

Le clip de "Gauche-Droite" est déjà sorti. L’album va faire parler ! Les précommandes pour "Pandémonium" sont déjà disponibles, notamment en vinyle.