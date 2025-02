Gazo déjà de retour ? Une photo enflamme les réseaux sociaux !

Après "Apocalypse", le rappeur a encore envie de faire plaisir à ses fans !

À peine remis de son premier album "Apocalypse", qui a reçu des critiques très mitigées malgré un projet certifié disque d'Or et son single "NANANI NANANA" certifié single de Diamant, Gazo semble déjà prêt à revenir sur le devant de la scène. Celui qui a lancé la troisième saison de la "BSB League" ce 16 février dernier n'est pas en reste et semble vouloir essuyer les quelques critiques reçues sur ses dernières sorties, jugées trop "commerciales".

Un album qui divise

Si "Apocalypse" a su séduire une partie du public avec des sonorités plus mainstream, d'autres lui ont reproché un virage jugé trop éloigné de son style d'origine. Habitué à un rap brut et à une drill percutante, Gazo a surpris avec des morceaux plus accessibles, ce qui n'a pas plu à tous ses fans. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : disque d'Or, single de Diamant… Mais visiblement, le rappeur souhaite prouver qu'il n’a pas dit son dernier mot.

Sur son compte Instagram, le rappeur a publié plusieurs photos accompagnées d'une description qui a immédiatement suscité l'excitation :

“Donnez-moi une date et j’envoie 🚫🎮⏳”.

Simple provocation ou véritable teasing ? Une chose est sûre, cette publication a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, poussant ses fans à spéculer sur un retour imminent. Dans les commentaires, les hypothèses fusent : nouveau single, mixtape surprise, voire même un deuxième album pour cette année.

Face aux critiques sur ses morceaux jugés trop "commerciaux", Gazo semble vouloir remettre les pendules à l'heure. Alors, affaire à suivre !