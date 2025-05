Mister You est revenu sur son dernier séjour en prison : "Ils ont voulu m’éteindre mais ils n’ont pas réussi."

Le rappeur est en pleine promo pour son nouveau projet !

Un véritable retour en grâce ! Après des années d’allers-retours judiciaires et de galères personnelles, Mister You fait un come-back puissant sur la scène rap en 2025, porté par un nouveau projet solide et une envie intacte de représenter la rue avec authenticité.

Son nouvel EP "PLS", composé de 5 titres, marque un tournant. Entouré d’une équipe impressionnante, Ninho (sur le titre +34), Leto, Soso Maness, Sam’s, Doums, Lesram, Saf ou encore Bolémvn lui donnent la réplique dans un projet qui sent la rue, la résilience et le feu sacré. Et franchement, ça fait du bien de revoir un rappeur légendaire de la dernière décennie revenir aussi fort.

Mais derrière cette énergie retrouvée, le parcours reste semé d’embûches. Condamné en 2023 à 24 mois de prison pour avoir été accusé de faire la promotion des plus gros points de deal en Île-de-France, Mister You a purgé plusieurs mois derrière les barreaux avant d’être placé sous bracelet électronique. Une période qu’il a passée au Mans, auprès de sa femme et de ses enfants.

Dans une interview poignante accordée à Rapunchline, il revient sans filtre sur cette peine très difficile :

"Je suis resté trois quatre mois, après j’ai eu le bracelet. C’était dur, j’étais au Mans. Grâce à Dieu j’étais avec ma femme et mes enfants. C’était un mal pour un bien parce que ça m’a permis d’être beaucoup avec mes enfants."

Mais derrière ce cadre familial rassurant, c’est sa carrière musicale qui a été violemment impactée :

"À chaque fois que je demandais une permission pour aller au studio ou en concert, on me refusait (…) Je leur explique qu’au studio au Mans c’est difficile de faire tout le monde et je devais être à la maison à 18 heures (…) Même les concerts, les showcases, ils me refusaient. Ils ont accepté une fois. J’ai compris que leur but c’était de me détruire artistiquement, psychologiquement. Ils étaient vraiment là pour me faire du mal."

Malgré les coups durs, Mister You garde la tête haute, transformant l’adversité en moteur :

"À la fin, ce qui détruit pas, rend plus fort (…) J’ai vraiment été à perte à mrt (…) Il y a plein de sons qui sont passés à la trappe. Ça m’a vraiment fait mal au portefeuille. Je veux me réinsérer, vous m’empêchez de travailler."

Et de conclure, avec une rage lucide et un message clair :

"Ils ont voulu m’éteindre mais ils n’ont pas réussi."

Aujourd’hui, Mister You est plus déterminé que jamais. Sa voix porte encore, son vécu résonne fort, et sa musique témoigne d’un combat qui ne fait que commencer.