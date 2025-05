Mister You et Ninho s'unissent dans "+34"

Un morceau digne d'un retour au source exceptionnel

Quand Mister You et Ninho se retrouvent dans ce registre, ils sont tout simplement inarrêtables. Et ils le prouvent une fois de plus avec +34, un nouveau clip qui marque le retour en force de Mister You sur le devant de la scène.

Après une longue absence, le rappeur est de retour avec un EP très attendu : "Pour La Street part.1". Et quoi de mieux pour promouvoir ce projet que de balancer un visuel puissant sur le premier single ? Cerise sur le gâteau, c’est Ninho qui l’accompagne sur ce morceau, et le résultat est ultra efficace.

Ici, on revient à l’essence du rap old school, avec une vibe freestyle maîtrisée. Les couplets s’enchaînent avec fluidité, portés par un refrain entêtant qui reste dans la tête dès la première écoute.

+34 est un son à écouter absolument, tout comme le projet de Mister You, qui montre qu’il n’a rien perdu de sa verve. Une collaboration qui sent la rue, le vrai, et qui fait du bien au rap français.