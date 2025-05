Les Flammes : assistez à la cérémonie en direct gratuitement

La cérémonie Les Flammes 2025 sera diffusée en direct sur le parvis de La Seine Musicale.

Ça y est, c'est l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Après de longues semaines de teasing, de votes du public, la cérémonie des Flammes 2025 aura lieu ce soir, mardi 13 mai, à la Seine Musicale, la salle de spectacles nouvelle génération située à Boulogne-Billancourt. Une cérémonie de récompenses pour laquelle SDM, SCH et Werenoi partent en favori, avec 8 ou 9 nominations dans plusieurs catégories différentes. Et si vous n'avez pas pu chopper vos places pour assister à la cérémonie, pas de panique : elle sera visible en direct, et gratuitement !

On vous parlait la semaine dernière de la soirée organisée par Les Flammes et Spotify à Marseille, avec au programme des showcases, mais aussi la diffusion de la cérémonie en direct, pour nos marseillais fans de rap et de musiques populaires, qui sont bien loin de Paris. Mais ce n'est pas tout : pour les fans parisiens, qui n'ont pas pu avoir leur place pour assister à la cérémonie, l'organisation vient d'annoncer sur Instagram que la cérémonie sera également diffusée en direct sur le parvis de La Seine Musicale, juste devant l'endroit où l'évènement va avoir lieu.

Vous aurez la possibilité d'assister au tapis rouge, et on sait que nos artistes aiment sortir leurs plus belles sapes pour ce genre de soirée, ce qui promet de grands moments. Tout ça gratuitement, même si, bien que l'évènement soit ouvert à tous et sans inscription, l'accueil sera limité à 1500 personnes, à partir de 17h30.

Vu le monde que ça risque d'attirer, on vous conseille d'y arriver un peu avant histoire d'être sûrs de faire partie des 1500. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre physiquement, là encore pas de panique puisque l'évènement sera diffusé en simultané sur les chaînes de plusieurs média comme Booska P, DVM, et même en différé à la télévision sur W9 à partir de 23h.

Voilà, vous n'avez plus d'excuses pour rater ça maintenant !