Les Flammes 2025 seront ouvertes au public !

Une excellente nouvelle pour l'ambiance dans la salle, et pour le mouvement hip-hop en général.

La première édition était un test, qui avait globalement plu aux fans de rap français, malgré un palmarès un peu étrange au niveau des choix, et la présence de quelques personnages non désirés à la cérémonie, comme Jack Lang par exemple. La deuxième édition, celle de 2024, a été un peu mieux maîtrisée, même si les choix du jury font toujours des mécontents. On aura même eu des moments légendaires, notamment le show de La Fouine, qui l'a même incité à faire son retour dans le rap game avec un nouveau projet. Alors pour l'édition 2025 des Flammes, attendez-vous à du lourd, d'autant que la cérémonie sera ouverte au public !

Une cérémonie qui s'ouvre

Car le slogan "Pour nous, par Nous" qui est sous-entendu lorsqu'on fait une cérémonie consacrée au rap et aux musiques populaires, était un peu entaché par le fait qu'il n'y avait pas trop de public dans la salle. On a du mal à imaginer que les gens qui ont pensé cette cérémonie la voyait comme le sommet de l'entre-soi du rap game avec seulement des rappeurs, des influenceurs et des gens du gratin. On est donc ravis d'apprendre qu'en 2025, la cérémonie accueillera du public !

Des préventes ont d'ailleurs déjà commencé depuis le 26 novembre pour les abonnés Spotify, qui sera donc partenaire de l'évènement on imagine. Pour les autres, les ventes officielles démarrent aujourd'hui, à 14h, avec un prix de départ fixé à 50 euros.

Autre changement majeur pour l'édition 2025 : cette fois, la cérémonie des Flammes aura lieu à La Seine Musicale du côté de Boulogne-Billancourt. Une salle relativement neuve et surtout, plus spacieuse que le théâtre du Châtelet. On espère que tous ces changements vont aider à mettre plus d'ambiance dans la salle pendant la cérémonie, car on ne voudrait pas que les "Victoires du rap" deviennent aussi chiantes que les Victoires de la Musique !