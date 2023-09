Rohff refuse de rencontrer l'ancien ministre de la culture, Jack Lang

Et se paie la cérémonie des Flammes dans le même temps.

Rohff a été très présent au début de l'été quand Nahel, 17 ans, a été abattu par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier. Il a donné des interviews et a écrit le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux. Ses prises de position ne sont pas passés inaperçues et il a été approché par l'équipe de Jack Lang, ancien ministre de la culture et actuellement directeur de l'Institut du monde arabe par un message sur Instagram sur lequel on peut lire.

"Bonjour, monsieur Jack Lang a lu l’entretien de Rohff dans le Libération des 1er et 2 juillet derniers suite à la mort de Nahel. Il a trouvé ce texte excellent et très juste. Pourrions-nous envisager une rencontre en Rohff et monsieur Jack Lang à l’Institut du monde arabe ? Si oui, je suis à votre disposition pour l’organiser."

La réponse d'Housni a été évidemment été négative comme il l'a partagé sur Twitter, égratignant la cérémonie des Flammes au passage qui avait invité l'homme politique pour sa première édition. Il écrit ainsi :