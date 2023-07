Rohff appelle au calme dans les quartiers

Housni passe en mode grand frère pour honorer la mémoire du petit Nahel.

Énormément de quartiers de France sont en ébullition après la mort du jeune Nahel, tué à l'âge de 17 ans par la police alors qu'il était en train d'être interpellé. Un "refus d'obtempérer", selon la police, qui lui aura coûté la vie, ce qui a enflammé les quartiers, en particulier à Nanterre d'où le jeune homme était originaire. Des scènes d'affrontements avec les forces de l'ordre et d'émeutes ont donc vu le jour un peu partout en France, mais une marche blanche pacifique a également eu lieu le 29 juin.

Présent à la marche, Rohff continue de s'impliquer et a cette fois décidé d'adresser un message un peu particulier, adressé à la jeunesse des quartiers. Le Padre appelle tout le monde au calme via une story sur Instagram : "Calmez votre colère les p'tits frères. On chie pas là où on dort. On détruit pas ce que nos voisins, nos familles, nos concitoyens ont eu peine à construire et à gagner", peut-on lire dans son message. Un manière d'essayer d'apaiser les cœurs, après de très vives tensions un peu partout dans le pays.

Des paroles assez sages pour Housni, qui a pourtant souvent été un grand révolté. Mais on ne peut pas lui donner tord : le fait que les quartiers se transforment en zones de guerre, même juste pour une soirée, ne va inquiéter ni toucher aucun des dirigeants en place capables de changer la situation, de prendre des décisions. Ça ne les touche absolument pas, ces politiciens qui habitent tous très, très loin de nos quartiers actuellement en train de brûler.

Si la colère et le raz-le-bol de la jeunesse des quartiers est parfaitement compréhensible et légitime, ne vous trompez pas de cible, ni d'endroit. Une pensée pour Nahel et pour ses proches endeuillés, qui doivent vivre un véritable enfer depuis quelques jours.