Rohff dévoile le clip de "Notorihous" avec Big Ali

Rohff est de retour !

Alors que Rohff s'apprête à sortir son onzième album solo, qui s'appellera "FITNA", et qu'il semble avoir décidé de régler ses comptes avec les potos de la Mafia K1 Fry, on se demandait bien à quoi tout ça allait pouvoir ressembler. Voici déjà un élément de réponse, avec la sortie du clip de "Notorihous", premier extrait de l'album et en featuring avec l'inépuisable Big Ali, dont la voix porte toujours autant, ce qui donne des refrains efficaces. Pour le clip, on retrouve Housni dans plusieurs cadres (posé dans le club, en patron, ou sur un plateau télé), en train de découper, et on se dit que le Padre a encore beaucoup de choses à nous proposer ! On attend la suite.