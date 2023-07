Rohff recale BFMTV à propos des émeutes

On l'a vu, Rohff est en première ligne parmi les rappeurs depuis la mort de Nahel. Il a été parmi les premiers à réagir après la bavure, il était présent à la marche blanche en l'honneur du jeune homme abattu, a également lancé un appel au calme, comme un grand frère. Forcément, les journalistes y ont vu quelqu'un susceptible de prendre la parole sur les émeutes qui ont déchirées la France ces derniers jours. Sauf qu'Housni a mis un stop public à la chaine d'information continue dans un tweet sans concession.

"Je n'ai rien contre vous [la journaliste qui l'a contacté] mais sachez que BFM est la chaîne d'info ou désinfo de la division et de la discrimination. Les journalistes, essayistes, politiques et pseudo intellectuels de service qui y prennent la parole en ce moment n'ont aucune compassion pour la mort de Nahel. J'ai pu voir que le temps de parole et le montage des itws ne profitaient jamais au peuple mais visaient toujours à décrédibiliser voire ridiculiser l'intervenant. De ce fait, je décline votre invitation, c'est une perte de temps et j'ai une cuisine à monter, dsl. Rohff."