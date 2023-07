Rohff s'explique sur son soutien à la mère de Nahel

Et répond aux critiques des internautes.

Rohff a décidé de mettre les choses au clair sur ses réseaux. Après s’être filmé aux côtés de la mère de Nahel, il a fait face aux foudres de certaines personnes qui l’accusent de "chercher le buzz". Le rappeur leur a répondu via Instagram.

La mort de Nahel, tué par balle après une bavure policière à Nanterre le 27 juin dernier, a choqué le pays et déclenché des émeutes dans les plus grandes villes de France. Malgré les récupérations politiques venant essentiellement de l’extrême droite et malgré la honteuse cagnotte en faveur du policier responsable de la mort de l'adolescent de 17 ans, la mobilisation continue, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux.

Parmi les personnalités ayant réagi à la mort de Nahel, nombreuses sont celles qui ont ensuite subi les foudres de twittos mécontents à l’instar d’Omar Sy ou encore Kylian Mbappé. Dans le milieu musical, presque tout le rap game s’est mobilisé, a dénoncé les violences policière tout en apportant son soutien à la famille de l’ado. Si Ninho s’est exprimé sur le sujet au micro de France Inter, Rohff de son côté, n’est pas resté inactif. En plus d’avoir partagé un texte sur l’affaire ou encore un message d’un des passagers du véhicule, il n’a pas hésité à recaler BFM TV ou appeler au calme. Cependant, sur le terrain aussi Housni n’a pas chômé puisqu’il a participé à la marche en mémoire de Nahel aux côtés de la maman en deuil.

ROHFF a rendu visite à la mère de Nahel cet après-midi afin de lui apporter son soutien ! 👏✊ pic.twitter.com/aDSCegeiRF — Midi/Minuit (@midiminuit__) June 29, 2023

Très actif sur ses réseaux, c’est donc sans surprise que l’interprète de "Notorihous" a publié les moments partagés avec la mère de Nahel, notamment lorsqu’il l’a réconforté. Des séquences qui lui ont valu un grand nombre de critiques sur la Toile. Entre ceux qui trouvent ça malsain, ceux qui l’accusent de chercher le buzz et ceux qui pensent que sa démarche est uniquement intéressée, Roh2F s’en est pris plein la tête. Sur instagram il a donc répondu à toutes ces accusations dans un long message. Il commence :

"N’est-ce pas mon devoir en tant qu’artiste soutenu et porté par le peuple depuis toujours, d’apporter, de par ma présence, mon soutien moral, ma visibilité et mon influence médiatique pour pointer cette énième bavure policière".

Poursuit :

"Ce meurtre qui nous choque et qui nous affecte tous ? Pendant que l’extrême droite fait de la récupération et s’acharne sur une maman qui a vu son seul fils se faire tuer gratuitement en vidéo ? Je devais me cacher ? Les riches racistes sont unis et font exploser la cagnotte pour un meurtrier, mais nous, on se tire dans les pattes pour des rivalités de buzz, de lumière et de frustration, de manque de reconnaissance ? Quelle honte ! Fallait montrer qu’elle n’était pas seule, je chante tout ça depuis Génération sacrifiée".

Puis conclut :