Keblack et Guy2Bezbar réunis dans le clip de "Melrose Place"

Le feat qui va vous faire danser pendant tous les mois à venir.

Keblack a fait fort ces derniers jours, avec l'annonce de sa tournée un peu partout dans le monde, mais aussi la sortie très récente de sa réédition "Focus Mentalité", contenant pas mal de nouveaux morceaux. Parmi eux, on retrouve notamment le titre "Melrose Place", en feat avec Guy2Bezbar, qui est visiblement le nouveau hitmaker du rap français. Car ce morceau, au vu du rythme entraînant, du refrain efficace qui reste dans la tête, on va y avoir droit en soirée pendant de longues semaines ! En ce qui concerne le clip, l'ambiance est très ensoleillée, très joyeuse, tout le monde est sapé comme jamain, on a même droit à quelques pas d'une chorégraphie qui risque de bien marcher en boîte ou sur TikTok, bref, on sent que c'est le retour des beaux jours avec ce futur hit !