Abou Debeing attaque le Parisien pour atteinte à la vie privée

Le rappeur avait été cambriolé il y a quelques semaines, et le journal en a beaucoup trop dit...

Les cambriolages de célébrités sont devenues un "sport national" un peu partout en France : qu'il s'agisse de footballeurs, de stars du cinéma ou de rappeurs, la réussite continue d'attirer les cambrioleurs, qui savent bien où et comment trouver de l'argent rapidement. Abou Debeing, rappeur reconverti avec succès dans le MMA depuis quelques années, le sait bien, lui qui a été victime d'un cambriolage avec effraction à son domicile de Rueil-Malmaison. Le Parisien, qui avait détaillé les faits avec beaucoup trop de précision, se retrouve au cœur de la tempête, puisque le rappeur les attaque pour atteinte à la vie privée.

De nombreuses informations concernant le domicile du rappeur, ainsi que le mode opératoire des voleurs ont été publiées sur le site Internet du Parisien. D'ailleurs, on dirait que depuis que Abou a annoncé sa volonté de porter plainte, les journalistes ont modifié leur article. Dans l'article initial, le Parisien mentionnait notamment comment les voleurs étaient rentrés chez le rappeur, mais aussi l'adresse et même l'étage où se situe l'appartement.

Dans un long poste Instagram, le rappeur n'hésite pas à s'en prendre frontalement à eux, en leur disant de carrément "donner le digicode de l'immeuble, pour que ce soit encore plus simple pour les prochains voleurs", et annonce son intention de porter plainte pour divulgation et atteinte à la vie privée.

Plus inquiétant encore, dans son post Instagram, le rappeur affirme que son appartement était équipé d'un système de sécurité, auprès de OVEO Sécurité, qui prévoyait notamment d'avertir les forces de l'ordre dès qu'une intrusion était constatée. Pourtant, pendant 10h, il y aurait eu plusieurs allers-retours chez Abou Debeing par les cambrioleurs, sans que la police n'ait jamais été prévenue. Il va donc également attaquer son entreprise de sécurité pour non respect du contrat, publicité mensongère et abus de confiance.

Grosse force à Abou, évidemment, qui a tout de même perdu une petite fortune pendant ce cambriolage.