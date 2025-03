Kanye West affirme que son nouvel album aura un "son antisémite"

Kanye West, l’un des artistes les plus controversés du moment, continue de faire parler de lui avec des déclarations encore une fois choquantes et des prises de position polémiques. Cette fois, le rappeur américain a affirmé que son prochain album, "Bully", aurait un "son antisémite". Ce projet serait prévu pour le 15 juin.

Dans un message publié sur X, il a déclaré : "Ce prochain album a un son antisémite. Mon nouveau son s'appelle antisémite." Bien que ce post ait été rapidement supprimé, il a suffi à déclencher une vague d’indignation.

Ces propos s’inscrivent dans la continuité des déclarations antisémites répétées de l’artiste sur le réseau social. Le choix du titre "Bully" (Harceleur) trouve son origine dans une anecdote familiale. Kanye West a expliqué que son fils Saint, âgé de neuf ans, avait frappé un autre enfant en jouant, ce qui aurait inspiré le nom de l’album.

Il y aurait une utilisation de l’intelligence artificielle dans l’album. Kanye West a affirmé vouloir démontrer le potentiel de l’IA dans la création musicale.

🇺🇸 | Kanye West spotted wearing a shirt with a swastika symbol on it, Los Angeles



Is he an idiot for real or is it just for the headlines?? pic.twitter.com/2xLkDSouSw