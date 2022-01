Akhenaton dénonce le racisme ordinaire

Akhenaton a toujours été engagé socialement et politiquement, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Si ses dernières interventions portaient sur le pass vaccinal qu'il voit comme une privation de liberté ou sur le vaccin qu'il refuse de faire, le rappeur marseillais est cette fois revenu sur un autre sujet qui gangrène notre société, le racisme dont lui-même a été victime.

Invité dans le podcast "La Face Katché", AKH raconte notamment ce qu'il a vécu après sa conversion à l'Islam.

"Ma femme est noire, arabe et musulmane, c'est une sorte de all star game [...] Dans ma génération, on n'a pas subi le racisme que subissent les Noirs et les Arabes en France. Je ne peux pas m'estimer victime, car la discrimination, je l'ai plus vécue adulte en épousant ma femme, en cherchant un appartement, en me convertissant à l'Islam. Quand tu es jeune marié et que tu vas dans un appartement, et que la notice du propriétaire précise "Pas de chien, pas de Noirs, pas d'Arabes"... C'est chaud. Et là, tu vois ta femme, tes enfants, et tu te dis : "C'est pas possible, on en est encore là".