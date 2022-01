Akhenaton toujours anti-vaccin

Le rappeur d'IAM maintient ses positions.

A 53 ans, Akhenaton a eu une actualité plutôt mouvementée ces deux dernières années. A commencer notamment par sa participation remarquée au projet "Bande Organisée" 100% marseillais, sous la houlette de Jul. Mais il a aussi beaucoup fait l'actu pour ses prises de position au sujet du coronavirus, du vaccin et du pass sanitaire. Des positions qui sont souvent un peu à l'opposé des consignes données par le gouvernement. Forcément, ça a été la cause de pas mal de moqueries quand le rappeur avait été hospitalisé après avoir contracté le CoVid.

Mais Akhenaton tient bon et reste sur ses positions. Interviewé par le magazine Voici, il a notamment continué à affirmer qu'il ne se ferait pas vacciner contre le CoVid, tout en précisant : "Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax. Je ferais celui de l'Institut Pasteur si c'était possible. Je préfère écouter la société civile que les hommes politiques professionnels qui sont dans un star game d'arrivistes encore pires que les autres". Même sans être d'accord avec lui sur le sujet du vaccin, il est vrai que c'est difficile de faire confiance à des gens qui mentent autant le reste de l'année.

Akhenaton va même au bout de ses idées en affirmant que "si j'avais dû être intubé, je m'y serais opposé. J'ai assez vécu". Sur ce point par contre, on est en désaccord avec lui et on espère qu'il vivra encore longtemps pour continuer à raviver la flamme de l'âge d'or du rap français. Tout en continuant à proposer des nouveautés intéressantes, comme dans "Bande Organisée" ou encore dans le nouveau proejt d'IAM, "Rimes Essentielles", sorti en décembre.