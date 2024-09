Jul dévoile la tracklist de "13'Organisé 2"

Plus que quelques jours avant la sortie de l'album 100% marseillais.

Le compte à rebours est lancé

On n'a plus que quelques jours à patienter avant la sortie de "13'Organisé 2", l'album collectif 100% dédié au rap marseillais, dont la sortie est prévue pour le 4 octobre et qui comptera plus de 150 rappeurs de la cité phocéenne. Un projet colossal, avec Jul en chef d'orchestre, lui qui avait déjà mené le premier volume tout en haut des charts, avant de remettre ça avec le "Classico Organisé", en appelant des rappeurs parisiens. Alors que deux extraits, assez différents (un kickage dans les règles, et un titre plus dans l'ambiance du rap marseillais actuel), ont déjà été dévoilés, le J continue de révéler les informations au compte-goutte. Cette semaine, c'est la tracklist de l'album qui vient d'être mise en ligne.

26 morceaux et un freestyle qui s'annonce historique

C'est Jul qui s'est chargé d'annoncer lui-même la composition exacte de la tracklist à tous les fans, étant donné qu'il est probablement l'artiste marseillais le plus suivi sur les réseaux. Via un post et une story Instagram, on apprend que le disque sera composé de 26 titres, mais aussi d'un freestyle. Petite particularité concernant le freestyle : intitulé "Freestyle 13'Organisé 2", il comptera 165 rappeurs qui vont tous y participer.

Voilà qui promet un moment assez unique dans l'histoire du rap français, même si on voit mal comment Jul et les autres pourraient s'organiser pour que ça ne paraisse pas trop brouillon. Ce qui est sûr, c'est qu'un projet aussi ambitieux, ça rend curieux et on a hâte de voir ce que nos marseillais nous réservent. En espérant tout de même que l'album soit moins long que "Classico Organisé", l'album commun entre les artistes parisiens et marseillais, qui était tellement long que peu de gens ont finalement écouté tous les morceaux.