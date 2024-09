13'Organisé dévoile le clip de "Sous le Soleil"

Avec Jul, Alonzo, Le Rat Luciano, Sat, l'Algerino, Don Choa, Soprano,...

Retour gagnant pour 13'Organisé ? Ça ne s'annonçait pourtant pas super bien après le démarrage plutôt discret réalisé par le premier extrait du projet, "Bande organisée 2" et les critiques qui ont rapidement fleuri sur la Toile : trop de rappeurs, des morceaux qui se ressemblent beaucoup, bref, moins d'adhésion immédiate que pour le premier projet 100% marseillais. Mais la mission de Jul et de ses collègues s'annonce encore plus belle pour ce deuxième acte : va-t-il réussir à surprendre les gens? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le deuxième extrait de l'album, qui vient de sortir, met déjà un peu plus tout le monde d'accord. Il faut dire que pour "Sous le soleil", le deuxième single de l'album, l'équipe a vu les choses en grand avec un casting 5 étoiles qui va plaire aux amateurs de kickage.

Au programme, on a : Jul, Le Rat Luciano, Sat, L'Algerino, Fahar, Alonzo, Menzo, Don Choa, As, Vincenzo, et Soprano. Bref, un peu toutes les générations de kickeurs made in Marseille, même si IAM manque à l'appel sur ce titre, même si ils apparaissent tout de même en début de clip avec quelques phases extraites de "Demain C'est Loin" (le plus gros classique du rap FR ?). Direction Marseille, forcément, pour le tournage du clip, avec quelques séquences tournées face aux grands bâtiments des Quartiers Nord et d'autres face au Vieux Port. Les deux faces de la ville montrées dans une même vidéo, une idée plutôt bonne.

Au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose d'assez mélancolique, avec les anciens qui regrettent un peu la manière dont les choses ont dégénéré dans la rue à Marseille depuis une trentaine d'années : "à qui crois-tu que sont les enfants que la ville dévore ?", questionne Sat, pour tirer la sonnette d'alarme à propos de la violence qui regagne en puissance dans la cité phocéenne. Une très belle vidéo, de très bons couplets, avec Alonzo qui nous sort une masterclass et un Rat Luciano qui est toujours aussi impressionnant. Bref, on trouve ça plutôt réussi, et vous?