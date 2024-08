Jul : "Bande organisée 2" disponible !

Jul et sa bande font sensation avec "Bande organisée 2" ! Le collectif de rappeurs marseillais "13 Organisé" frappe à nouveau avec la sortie très attendue de "Bande organisée 2". Ce nouveau titre, dévoilé le 15 août 2024, réunit neuf artistes phares de la scène rap marseillaise : Jul, SCH, Soso Maness, Alonzo, Naps, Kofs, Elams, Solda, Houari.

🚨 JUL x SCH x SOSO MANESS x ALONZO x NAPS x KOFS x ELAMS X SOLDA x HOUARI !



« Bande organisée 2 ».



Le morceau est disponible partout 🤯pic.twitter.com/vgAeHTKP6K — Midi/Minuit (@midiminuit__) August 15, 2024

Cette collaboration promet de marquer l'été 2024, quatre ans après le succès phénoménal du premier opus. Le clip, tourné dans les rues emblématiques de la cité phocéenne, rend hommage à la ville et à l'Olympique de Marseille. On y voit notamment les rappeurs perchés sur un bus à impériale, sillonnant le Vieux-Port et la Corniche.