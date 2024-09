13'Organisé : découvrez tous les rappeurs qui participent au projet

Jul a vraiment invité l'intégralité de la scène marseillaise cette fois.

Marseille sur le toit du rap FR ?

Qui va arrêter les marseillais ? Les rappeurs de la cité phocéenne ont littéralement fait main basse sur le rap FR dès le milieu de l'été 2020, avec le single "Bande Organisée", puis le projet qui a suivi, "13'Organisé", dans lequel Jul a réuni toutes les générations du rap marseillais, d'IAM à Elams en passant par la FF, l'Algerino, ... Depuis, le rap game ne s'en est pas vraiment remis, et nombreux sont les artistes à avoir essayé de reproduire la même recette dans plein de singles et d'albums, pour atteindre les sommets des charts, mais sans trop de succès. Car c'est bien le mélange et le partage qui ont fait de ce projet quelque chose d'important, et on est donc ravis de retrouver tout ce monde-là en 2024 avec un nouveau projet de groupe 100% marseillais, dont ils viennent de dévoiler le casting intégral. Avec du très lourd au programme !

Un casting très élargi

On se rappelle que quelques voix (très discrètes) s'étaient élevées à l'époque de la sortie du premier projet en 2020, pour dénoncer notamment des absences difficilement justifiables. Comme celle de Gambino par exemple, le rappeur marseillais qui cumule des millions de vues dans l'ombre depuis des années, en "totale indé" comme il aime le rappeler, et avec qui Jul avait déjà collaboré de nombreuses fois par le passé. Cette fois, l'oubli est réparé et Gambino sera bien présent sur l'album, qui va arriver le 4 octobre prochain. On retrouvera évidemment Akhenaton et Shurik'n, les tauliers, ou encore Kofs, qui avait vraiment explosé sur le premier album.

Dans le post Instagram, l'équipe 13'Organisé a dévoilé les noms de tous les artistes participant à cet énorme projet commun. En tout, ils sont même plus nombreux que les 150 initialement annoncés, mais l'autre information importante, c'est le fait que le projet se présentera sous la forme d'un quadruple album, avec peut-être des thématiques ou des ambiances qui changent d'un CD à l'autre. On verra comment le J décide d'organiser tout ça.

Ce qui est sûr, c'est qu'après la légère déception du premier extrait "Bande Organisée 2", qui ressemble beaucoup dans l'idée au banger d'il y a 4 ans, on trouve le deuxième extrait beaucoup plus convaincant, avec des couplets d'Alonzo et du Rat Luciano vraiment incroyables. On espère qu'on retrouvera d'autres morceaux de ce style dans le projet à venir. Rendez-vous le 4 octobre pour le débrief !