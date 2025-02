Lacrim invite Oli dans "On s'est trompés de rêve !"

Très très fort !

Alors que son album RIPRO cartonne depuis sa sortie, Lacrim continue d’entretenir la flamme en dévoilant ce mercredi 19 février le clip de l’un des morceaux les plus streamés du projet : On s’est trompés de rêve, en featuring avec Oli.

Un choix qui s’impose de lui-même, tant le morceau dégage une atmosphère particulière. Sur une prod aux sonorités old school, les deux rappeurs livrent des couplets percutants, rappelant l’âge d’or du rap des années 2000. Et pour accompagner cette vibe nostalgique, le clip mise sur une esthétique en noir et blanc, avec des plans mélancoliques qui collent parfaitement à l’émotion du morceau.

Un banger à ajouter de toute urgence à sa playlist, qui prouve une fois de plus que Lacrim maîtrise l’art de la connexion réussie.