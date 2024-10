Gims : Doums s'excuse auprès de sa femme après leur clash

"Demdem, excuse, la vérité."

Le clash entre Doums et Gims prend un nouveau tournant. Après des mois de tensions et d'accusations, Doums a décidé de faire marche arrière et de présenter ses excuses publiques à Gims et à sa femme, Demdem.

Le différend entre Doums et Gims a éclaté en juillet dernier, lorsque Doums a accusé Gims d'escroquerie dans le cadre d'un projet immobilier. Booba n'a pas manqué l'occasion de s'immiscer dans le clash en relayant les propos de Doums et en se moquant de la situation. Au fil des semaines, le conflit s'est intensifié. Doums avait même déclaré vouloir "traîner Gims dans la boue", montrant sa détermination à poursuivre cette rivalité.

Mais contre toute attente, Doums a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il présente ses excuses à Demdem, la femme de Gims : "Salut Gims, bien ou quoi, c’est Doums. Qu’est-ce que j’allais dire ? Demdem, excuse, la vérité, je n’aurais pas dû te mêler dans tout ça. Cette histoire, elle est entre moi et Gims. Là-dessus, j’ai bien m*rdé. Mais je me suis calmé et comme on s’est eu au tel, on a dit, t’as vu, t’es le grand reuf, ma gueule. On ne devrait pas finir comme ça. Demdem, encore une fois, excuse. Ça bouge pas, on est en bleu."

Doums a donc révélé avoir eu une conversation téléphonique avec Gims, au cours de laquelle ils ont décidé de mettre fin à leur conflit. Oui, les réconciliations existent encore dans le rap français !