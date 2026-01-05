Ça continue de se taquiner entre Booba et Rohff, les deux tauliers du rap français, alors que le rappeur du 94 vient d'annoncer qu'un son avec Dam16 était dans les tuyaux.

Comme un parfum d'années 2010 dans l'actualité du rap français en ce moment ! Et en vrai, ce n'est pas forcément désagréable, même si on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. La semaine dernière, Rohff et Sultan dévoilaient un nouveau featuring nommé "Guerre des étoiles", et le morceau fonctionne plutôt bien. Après ce feat, ainsi que celui avec Kofs sorti il y a plusieurs jours, Housni est en mode bulldozer et il vient d'annoncer qu'il avait fait un morceau pour Dam16. Forcément, Booba n'a pas pus 'empêcher de le troller.

On parlait justement d'années 2010, et cette annonce de collaboration avec Dam16 de la part de Rohff nous renvoie aux heures les plus folles du rap français, milieu des années 2010, alors que les clashs se multiplient de tous les côtés entre Booba, la Fouine, Rohff, Kaaris et bien d'autres, avec cette fameuse histoire de "ceinture volée" lors d'une bagarre entre Dam16 et Kopp. Sur un post Instagram, Housni a confirmé qu'un morceau avait bien été enregistré pour le projet de Dam16, qui devrait sortir prochainement, en pressant l'artiste du 92 pour qu'il publie le titre le plus vite possible en le qualifiant de "banger de zinzin".

L'annonce a fait beaucoup réagir, avec pas mal de réactions positives, notamment de la part des fans de Rohff. Mais aussi des réactions négatives, ou plutôt ironiques, comme celle de la part de Booba, évidemment, qui n'allait pas laisser deux de ses opps s'unir sans réagir. En story, Kopp a réagi à la nouvelle, en interpellant Dam16 : "Sors nous vite ce banger!!!".

On imagine qu'on aura droit à une réaction du boss du 92i après la sortie du morceau, un peu à l'image de ce qu'il avait fait lors de la sortie de "FITNA". En tout cas, les prochaines semaines promettent d'être mouvementées dans le rap français...