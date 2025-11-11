Gims nargue Booba en tournant un clip avec Dam16 à Nanterre : "là où tu ne pourras jamais aller"

Gims joue la carte de la provocation envers Booba en tournant un clip avec Dam16 en plein quartier des "Pablo", à Nanterre.

Pendant longtemps, le principal adversaire de Booba dans le rap game est resté Rohff. Mais avec le temps, Housni s'est mis à un peu moins répondre, et à un peu moins joué au jeu médiatique du clash, donc Kopp s'est trouvé un autre Nemesis. Ce n'étaient pas les candidats qui manquaient, mais il a choisi de concentrer toute sa colère et son énergie troll sur Gims. Il faut dire que de son côté, Meugi a lui aussi multiplié les attaques, et la dernière en date, c'est le tournage d'un clip, à Nanterre dans le 92, en compagnie de Dam16, en plein quartier des Pablo.

Pour ceux qui ne connaissent pas les Pablo, il s'agit probablement du quartier le plus chaud du 92. Situé à Nanterre, c'est notamment là qu'ont eu lieu les émeutes qui ont fait suite à la mort de Nahel, en 2023. C'est donc à cet endroit que Gims a décidé de venir clipper un de ses prochains morceaux, lui qui doit sortir un son toutes les deux semaines jusqu'au 31 décembre. Un choix tout sauf anodin : tourner un clip aux Pablo, ça donne l'image d'un artiste validé par la street, et le fait que ce soit fait en plein cœur du 92 est clairement une provocation envers Booba.

D'ailleurs, aucun doute sur le côté provoquant du clip, puisqu'il s'agit visiblement d'une vidéo en compagnie de Dam16, qui sera peut-être aussi sur le morceau de Gims. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dam16 est un rappeur du Pont-de-Sèvres, avec qui Booba s'est battu à l'époque, ça s'est même réglé à coups de ceinture. Evidemment, le choix de Dam16, très en retrait du game depuis presque 10 ans, est tout sauf anodin pour Gims.

Mais à la rédaction, on trouve cette provocation un peu étrange, de vouloir jouer la street crédibilité après avoir apparemment porté plainte pour harcèlement. D'autant que, sur la vidéo des coulisses du tournage, on peut voir écrit : "là où tu ne pourras jamais aller". Pourtant, Booba a déjà tourné un clip aux Pablo. Il s'agit du clip de "Glaive", en 2019. D'ailleurs, Kopp a déjà répondu à la provocation, en story sur son compte Instagram :

Je comprends pas pourquoi il est aussi heureux ! Y pense peut-être que je viens des Pablo du coup y croit que clipper là-bas c'est une consécration.

Dans la suite de sa story, Booba a aussi écrit : "Y pensent tous que Dam16 c'est une terreur". Evidemment, Dam16 s'est empressé de répondre, lui aussi en story :

Je suis pas une terreur, je suis juste le gars qui a pris ta ceinture et qui t'a chicoté devant de nombreux témoins. D'ailleurs, passe la récupérer quand tu veux, je suis prêt à te la rendre...

Des menaces, des provocations de gamin, on dirait bien que le clash en triangle entre Booba, Dam16 et Gims va s'accentuer dans les prochaines semaines !