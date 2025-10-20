Gims va sortir un morceau toutes les 2 semaines jusqu'au 31 décembre

L'année 2025 de Gims est l'année de tous les records pour l'artiste.

En 2025, Gims s'est installé sur le toit du game. Alors que les débats font toujours rage pour savoir si on peut le classer parmi les rappeurs ou pas, Meugi, lui, ne se préoccupe pas de tout ça : il est trop occupé à squatter les premières places des tops singles depuis le début de l'année. Et ce n'est visiblement pas fini : il a prévu de sortir un morceau toutes les deux semaines jusqu'à la fin de l'année, le 31 décembre.

La machine Gims semble donc vouloir aller toujours plus loin. Alors que grâce à ses multiples rééditions de son album "Le Nord se souvient", à grands renforts de tubes, il a squatté les premières places des charts pendant longtemps, il va visiblement continuer à harceler le top 10 jusqu'à la fin de l'année, avec ses morceaux qui sortiront toutes les deux semaines. Ca a d'ailleurs déjà commencé avec "Sentimental" il y a dix jours, et ce vendredi, c'est le titre "Garantie" qui va être dévoilé.

Mais cette annonce arrive dans un contexte troublé pour Gims. Accusé d'avoir recours à la même instru pour tous ses sons depuis un an, il se retrouve aussi au cœur d'une polémique pour avoir porté plainte contre Booba pour harcèlement, mais également pour sa manière d'agir avec Doums dans ses relations d'affaire. Pas sûr que l'image de Gims survive à toutes ces attaques...

Si on rajoute à ça la manière dont s'est terminée son histoire avec Demdem, clairement, ce n'est peut-être pas la meilleure période de sa vie...