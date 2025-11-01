Booba veut aller à la rencontre de Gims en Suisse : "On sera là petite balance"

Voici un nouvel épisode du clash entre les deux rappeurs

On prend les mêmes et on recommence, comme on dit si bien — et avec Booba, cette expression n’a jamais été aussi vraie. Le Duc de Boulogne, connu pour être en conflit avec 75 % du rap game, ne semble pas prêt à déposer les armes. Si les clashs font partie intégrante de son ADN, c’est surtout celui qui l’oppose à Gims qui continue d’alimenter la chronique.

Dernièrement, B2O a été placé en garde à vue suite à une affaire impliquant Gims, ce dernier ne s’est pas privé de réagir sur les réseaux sociaux. Après une courte accalmie, un nouvel épisode vient relancer la rivalité légendaire entre les deux artistes.

En effet, Gims — qui a récemment collaboré avec La Rvfleuse — va donner une conférence à Genève du 5 au 7 décembre, où il expliquera comment il est devenu viral sur les réseaux sociaux et comment il en a tiré profit. Une initiative qui semble avoir piqué au vif le rappeur de Boulogne.

Sur son compte X, Booba n’a pas tardé à réagir avec une ironie tranchante :

"Ça tombe bien, j’ai une audition juste avant chez le juge petite balance. On sera là, ça m’intéresse à fond. Tu vas leur parler de Izir et de tes combines de rééditions illimitées ou pas ? Ça te dérange si je publie sa photo ? Faut lui rendre hommage quand même !!! Genève c’est la maison !!!"

Une sortie qui relance le feuilleton du clash Booba vs Gims, l’un des plus longs et explosifs de la scène rap française. Le Duc, fidèle à sa stratégie, joue entre provocation et communication millimétrée, transformant chaque pique en buzz monumental.

Reste maintenant à savoir si cette fois, la rencontre entre les deux éternels rivaux aura réellement lieu en Suisse. Une réunion Booba-Gims en terrain neutre ? Ce serait historique. Réponse dans quelques semaines…