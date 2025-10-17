Gims attaque Booba après sa garde à vue :"C'est fort"

Gims attaque Booba après sa garde à vue :"C'est fort"

Le clash entre les deux rappeurs n'est pas prêt de se terminer !

La guerre continue entre les deux ! Et là, ça va encore plus loin car la justice entre désormais dans la danse. On vous l’avait annoncé hier : Booba a été mis en garde à vue pour harcèlement envers Gims et Demdem, l’ex-femme de l’ancien membre de la Sexion d’Assaut.

Ce n’est pas la première fois que B2O a affaire à la justice ces derniers temps. Lui qui s’est longtemps battu contre les influ-voleurs, a déjà été mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé à l’encontre de Magali Berdah. Cette dernière avait d’ailleurs déposé plainte contre le rappeur. Et ce n’est pas tout : Booba sera jugé le 3 décembre prochain pour injure raciste visant une journaliste et un essayiste, ainsi que pour cyberharcèlement aggravé.

Mais revenons à Gims, qui n’a pas manqué de réagir pendant la garde à vue de son rival. Sur sa story Instagram, le rappeur a partagé la publication annonçant la GAV de Booba, avec un message court mais percutant :

C’est fort.

Une réaction sobre, mais qui veut tout dire. La garde à vue de Booba peut durer jusqu’à 48 heures, mais nul doute que le Duc de Boulogne préparera une réplique dès sa sortie.

La guerre entre Gims et Booba est loin d’être terminée… et elle semble même atteindre un nouveau niveau.

Tags :
rap-fr musique booba clash gims garde-a-vue reaction actualite
