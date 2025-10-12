Booba met fin au clash avec DemDem : "tu peux dormir tranquille..."

On va pas se mentir : la paix entre DemDem et Booba, ça ne faisait pas partie de ce qu'on avait prévu pour 2025.

On a assisté, en 2025, à des choses vraiment étranges dans le rap français, notamment du côté de Booba. Pour la première fois de l'histoire, on l'a notamment vu faire la paix avec son ancien soldat Benash, qui était d'ailleurs présent ce week-end sur la scène de Paris La Défense Arena pour le concert du Duc. Plus étonnant encore, malgré la plainte qui opposait Kopp à Gims et Demdem, il vient de faire la paix avec l'ex-femme de Meugi !

Alors évidemment, il ne s'agit visiblement pas d'une paix sincère, car comme on peut le voir dans la vidéo, postée il y a quelques jours, qui circule sur les réseaux, Booba reste dans sa posture de troll. On retrouve donc Kopp en pleine séance de muscu (bras + dos, tu connais), filmé par ses potes (on croit reconnaître le rire de Gato à plusieurs moments), en train de dire avec un grand sourire aux lèvres :

Hé Demdem c'est bon t'es lâchée. Demdem, t'es pardonnée. On est sur le A... Demdem, t'es affranchie. Tu peux dormir tranquille, c'est la tranqulitay !

On vient donc de voir Kopp faire la paix avec deux personnes en l'espace de quelques mois, Benash, et surtout DemDem, même si on doute clairement de sa sincérité dans ce cas précis. Car un procès a failli avoir lieu entre eux, et d'ailleurs, le fait qu'on n'ait pas de nouvelles de cette plainte est assez mauvais signe pour l'accusation : la plainte a probablement été classée sans suite.

Booba pardonne officiellement DEMDEM pour les insultes envers sa fille.. pic.twitter.com/IuHsNHPGg2 — MARJINAL©️. (0) (@BeMarjinal) October 9, 2025

En tout cas, l'histoire retiendra qu'à la veille de sa série de concerts à La Défense Arena, Booba a décidé de penser à Demdem. Peut-être qu'il a un crush ? Ou qu'il nous prépare un feat pour naruer Gims ? L'avenir le dira.