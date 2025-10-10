Booba en clash avec Usky, qui aurait envoyé ses avocats contre le 92i

Un opps de plus à rajouter à la longue liste des ennemis de Booba !

Cela faisait longtemps que Booba tournait en rond sur les mêmes clashs avec les mêmes adversaires : Rohff, la Fouine, Gims, Mehdi Maïzi, Niska, les influ-voleurs, et même Aya Nakamura récemment. Mais ça fait aussi un moment qu'on ne l'avait pas vu s'attaquer à de nouveaux adversaires. Ça tombe bien, il vient de trouver une toute nouvelle cible, encore parmi ses anciennes relations de travail : il s'agit du rappeur Usky, anciennement signé chez 92i, qui a apparemment décidé d'envoyer ses avocats contre le label de Kopp.

Forcément, Booba n'allait pas laisser passer l'occasion de troller un rappeur qui l'attaque. Dans une story postée par le Duc lui-même sur Instagram, on le voit unfollow tous les réseaux sociaux de Usky, avec une petite musique qui sent fort le foutage de gueule. Dans une story suivante, on voit Kopp répondre à un texte d'Usky dans lequel il écrit : "ils espèrent que Booba va me clasher, il espère que le label va me lâcher". En réponse, B2O écrit : "au final, c'est lui qui nous clash en nous envoyant ses avocats. Sans motif. Ça vend pas, ça vend pas frérot. Glow up, fais des pompes".

Dans un autre post, Booba affirme pourtant que : "en tout cas y fait de la bonne musique. Y a un feat avec Zamdane très costaud. Mais Zamdane l'a lavé sans gant". On ne sait pas à quel morceau Booba fait référence, peut-être à quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais on dirait quand même que Kopp garde un certain respect pour l'artiste malgré cette fin de relation tumultueuse. Usky peut s'estimer heureux, ce n'est clairement pas le cas pour tout le monde...

On ne connait pas les causes exactes de l'embrouille entre Booba et Usky, mais on imagine que si les avocats sont impliqués, c'est qu'il y a une histoire d'argent, probablement de droits ou d'avances, là-dessous. On imagine qu'on devrait bientôt avoir les informations de la part d'un côté ou de l'autre !