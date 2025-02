Gims sacré aux Victoires, Booba réagit et relance la rumeur avec Demdem

"T'es un boss"

Gims a récemment été couronné artiste masculin de l'année, un titre qu'il a remporté après plus d'une décennie de carrière en solo. Ce sacre est le résultat d'une année 2024 très prolifique pour Gims, avec des tubes comme "Spider" et "Sois Pas Timide", qui ont cumulé plus de 300 millions de streams à eux deux.

Booba n'a pas manqué de réagir à ce succès. Il a ironisé sur l'absence de Demdem, la compagne de Gims, aux Victoires de la Musique : "On cherche des vidéos de Demdem aux Victoires de la Musique… On est fans, on voulait la voir," a-t-il écrit, relançant ainsi la rumeur de séparation du couple. Booba a également critiqué Gims pour son discours sur la situation au Congo : "Tu vas sauver le Congo, on est vraiment fiers de toi, t'es un boss."

On cherche des vidéos de Demdem aux victoires de la musique... On est fans on voulait la voir. @gims tu vas sauver le Congo on est vraiment fiers de toi t'es un boss 🙌🏾🦾🏴‍☠️ — Booba (@booba) February 15, 2025

Le clash entre les deux rappeurs est donc relancé, alors que Gims avait enfin répondu aux attaques multiples du Duc récemment : "Quand je dépose ma plainte c'est pour la soutenir. La justice devrait traiter le harcèlement rapidement je trouve. Parce que tout le monde est différent, le métabolisme, la psychologie est différente, tu en as qui se suicident plus vite que d'autres, tu en as qui vont supporter beaucoup plus que d'autres, d'autres moins..."