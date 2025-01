Gims se confie sur le harcèlement subit à cause de Booba

Le chanteur de la Sexion d'Assaut en a gros sur la patate, mais est-il crédible ?

Le conflit qui a lieu entre Booba et Gims dure depuis maintenant des années, mais l'histoire a pris un nouveau tournant depuis le dernier trimestre 2024, puisque l'ancien leader de Sexion d'Assaut a porté plainte contre Kopp pour harcèlement. Un fait qui a souvent été reproché à B2O ces dernières années, notamment par certains influenceurs, il faut dire que le rappeur est particulièrement agressif et persistant quand il s'attaque à quelqu'un. Et ce n'est pas Gims qui dira le contraire, lui qui s'est confié sur ce sujet chez Fred Musa.

Des confessions un peu surjouées

Gims était donc de passage dans les locaux de Skyrock pour faire une interview avec Fred Musa, à l'occasion de la sortie de son EP "Le Nord se souvient" qui fait encore un joli carton niveau ventes. L'animateur en a profité pour aborder les sujets qui fâchent, et notamment le harcèlement subit par Gims de la part de Booba depuis plusieurs années. Le chanteur s'est livré à cœur ouvert, notamment au sujet de sa plainte et de sa femme DemDem, la plus visée dans les textes de Kopp :

Quand je dépose ma plainte c'est pour la soutenir. La justice devrait traiter le harcèlement rapidement je trouve. Parce que tout le monde est différent, le métabolisme, la psychologie est différente, tu en as qui se suicident plus vite que d'autres, tu en as qui vont supporter beaucoup plus que d'autres, d'autres moins... DemDem c'est pas la seule que Booba harcèle. C'est un personnage qui est comme ça, et qui le fait de très loin, caché, c'est d'une lâcheté de haut niveau. Et moi, la plainte que je mets, c'est pour lancer un message. C'est pas une plainte de 'moi Gims j'en peux plus, j'ai peur', non, c'est pas ça du tout.

Gims termine par qualifier l'attitude de Booba de très lâche, et que s'il s'attaque à DemDem, c'est parce qu'il sait que si B2O se contentait de clasher Gims, ça n'aurait aucun effet. L'ex leader de la Sexion affirme aussi qu'à son avis, il n'y aura plus jamais de paix entre eux.

Une séquence qui a été faite pour tirer une larme aux spectateurs, mais qui omet quant même plusieurs aspects de l'histoire. Evidemment, Booba agit souvent de manière assez lâche et manipulatrice, comme on a pu le voir dans ce qu'il a fait à Sevran et Aulnay par exemple. Mais c'est Gims qui a participé à lancer le clash avec ses accusations de "fraudes au streaming" dont on a jamais eu de suite. C'est aussi lui qui a demandé "l'anéantissement de Booba" à un marabout, dans un audio qui est rentré dans la légende. Enfin, DemDem n'a pas hésité à insulter et menacer les enfants de Kopp dans un élan d'énervement.

Bref, si l'attitude de Booba est détestable et peut s'apparenter à du harcèlement, la rue n'oublie pas non plus le comportement de Gims et DemDem pendant ce clash...