Gims prend la parole sur les massacres au Congo

Le pays est actuellement en proie à de graves violences et le rappeur a décidé de s'engager sur le sujet.

On a souvent répété ces dernières années que les rappeurs s'étaient complètement détournés de la politique, qu'il n'y avait plus de messages dans leurs textes et qu'ils ne prenaient plus jamais la parole sur les sujets "brûlants" du moment, qui traversent la société dans laquelle ils vivent. C'est la vérité : trop déconnectés, bien trop égocentriques et individualistes, même le morceau anti-FN sorti il y a quelques mois était assez médiocre, si on le compare aux titres du même style des années 90/2000. Alors quand Gims décide de s'impliquer pour envoyer de la force au Congo, qui traverse une période dramatique, forcément, c'est intéressant.

Pour ceux qui ne le savent pas, la République Démocratique du Congo est en proie depuis plusieurs jours à de violents conflits armés, avec comme protagonistes le pays voisin comme le Rwanda, ainsi que des groupes rebelles armés comme le M23. Des massacres ont actuellement lieu dans l'Est du pays, certaines grosses villes sont complètement occupées, forçant les populations à se déplacer, et tout ça n'est que la suite d'un conflit qui dure depuis des années dans la région des grands lacs et qui a déjà fait plus de 6 millions de morts. Gims, qui est né en RDC, est évidemment touché de près par cette tragédie.

Le chanteur et ancien leader de la Sexion d'Assaut s'est donc engagé au côté d'une association, Life ONG, afin d'appeler aux dons, pour aider à venir en aide aux personnes qui sont en détresse là-haut, notamment pour leur faire parvenir de quoi manger et se soigner. Car avec les guerres, les pillages et les déplacements de population, la nourriture devient extrêmement précieuse et rare. On espère que le message de Gims sera entendu, même s'il faudra plus qu'une aide humanitaire pour stopper ce conflit violent. Par contre, sans aide humanitaire, des milliers de personnes risquent purement et simplement de mourir...

On envoie évidemment un maximum de force à tous ceux qui vivent cette horreur là-bas, en priant pour que ça s'arrête au plus vite...