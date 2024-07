NO PASARÁN : découvrez le morceau de rap français contre le RN

20 rappeurs en 9'43 contre le RN.

Sofiane, Zola, Kerchak, RK, Soso Maness, Zed, UZI, ASHE 22, Nahir, ISK, Mac Tyer, Alkpote, Cokein, Akhenaton, Pit Baccardi, Seth Gueko, Demi Portion, Decimo, Relo, Costa se sont réunis pour protester contre la situation politique actuelle de notre pays et la montée en flèche du RN sur un titre produit par DJ Kore.

Aux grands maux les grands moyens !

Après la catastrophique dissolution de l’assemblée voulue par Macron, le triste constat de voir le RN arriver en tête chez les jeunes aux européennes et son terrifiant score au 1e tour des législatives, DJ Kore et Ramdane Touhami ont fait l’impossible en activant toutes leurs connexions pour mobiliser la jeunesse contre les fachos et éviter un 2e tour apocalyptique.

Le résultat c’est 20 rappeurs de toutes les générations et toutes les scènes sur un même track: NO PASARÁN

Soit le meilleur du rap… contre le pire de la politique.

100% des recettes seront reversées à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.