King Von : les accusations portées envers Lul Tim abandonnées

Il avait été arrêté en novembre 2020 pour le meurtre du rappeur américain.

En 2020, King Von décédait. Aux alentours de 2h15 le 6 novembre, une bagarre éclate entre King Von, son équipe et un autre groupe de personnes devant le Monaco Hookah Lounge dans le centre d’Atlanta. Parmi eux : Quando Rondo et Lul Tim. Des coups de feu sont échangés, touchant six personnes dont trois mortellement. Dayvon Bennett de son vrai nom fait parti des victimes et Lul Tim est arrêté pour son meurtre. En mars 2021, soit quatre mois après le décès du rappeur américain que Lul Tim est libéré de prison, après avoir versé une caution de 100 000 dollars. Pour autant, sa tête est toujours dans le viseur de la police suite à différentes accusations de trafic de drogues ainsi qu’une poursuite en voiture.

À ce jour, l’affaire prend un autre tournant. D’après le magazine XXL, Noah Pines, l’avocat de Lul Tim confirme que les accusations portées envers son client ont été abandonnées dans un communiqué paru ce week-end. Une nouvelle qui ne rassure par la famille de King Von, qui ont réagi sur les réseaux.

King Von’s family members had a few things to say after Lul Tim’s charges allegedly dropped in connection with King Von’s murder. pic.twitter.com/Qyl41RJTvq — ✨GOT DA SCOOP✨ (@GotDaScoop) August 20, 2023

King Von, un tueur en série ?

S'il continue de vivre dans le coeur de ses fans grâce à des morceaux posthumes, King Von ne fait pas l'unanimité même après son décès. Le 7 avril dernier, un documentariste britannique publiait "King Von: Rap's First Serial Killer", un reportage long de quatre heures où Trap Lore Ross tente de démontrer que le rappeur américain est un tueur en série, plus précisemment le premier tueur en série du rap. Il tente de le relier aux meurtres de Modell, P5, BossTrell, Lil James, Lil Marc et Gakira "K.I." Barnes. Mais les avis sont partagés. Si King Von n'a jamais été inculpé pour meutre de son vivant, des fans clament son innocence, tandis que d'autres le comparent à Jeffrey Dahmer.