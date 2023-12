404 Billy envoie un énorme diss track à Benjamin Epps

Il y a du règlement de comptes dans l'air...

Evidemment, ce n'est pas Booba contre Kaaris ou Booba contre Gims ou Booba contre Rohff etc, etc. Mais, les clashs ne concernent pas que les stars du rap français ou les plus gros vendeurs. A d'autres niveaux aussi il y a de grosses rivalités et des comptes à régler. Mais ce qui est intéressant entre 404 Billy et Benjamin Epps c'est que là, on est carrément parti sur un diss track. On n'est pas seulement à se chicoter sur les réseaux sociaux, là, ça va beaucoup plus loin et ça se règle à grands coups de morceaux aux punchlines ravageuses ! Un vrai clash à l'ancienne quoi !

Dans son dernier titre "La plus grande des illusions" dont le visuel montre Benjamin Epps sur des toilettes, 404 Billy a sorti le calibre et rafale pendant plus de 5 minutes !

On peut notamment entendre :

Pour m'clasher faut être sado (Fort), tu dois être pas mal soumis (Ouais)

T'as l'syndrome de l'imposteur, Eppsito Epps Chalgoumhi (Ouf)

Ah t'as signé chez Sony, c'est p't-être ce qui t'as rendu guez (Sûrement)

J'te clash pendant cinq minutes, c'est déjà plus que quand tu baises

Ou encore :

T'es pas l'meilleur rappeur de France (Non)

Jamais les rois s'en vantent (Jamais)

T'es l'seul mec qui gagne un BET en faisant trois cents ventes (Miskine)

Mais, dites-moi qui l'connait ? (Grah)

Ils savent que mythonner (Grah)

On vous passe tout le reste mais c'est du même acabit...

On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux artistes puisqu'ils ont collaboré sur un titre, "88%". Et puis, leur relation est partie en cacahouètes. En juin déjà, 404 Billy s'en prenait frontalement à Benjamin Epps dans le morceau “Title Shot”. Quelques mois plus tard, il récidive avec "La plus grande des illusions" où là il ne s'agit pas d'une pique mais d'un morceau entièrement consacré à leur clash. Un diss track bien sanglant comme on les aime. Benjamin Epps répondra-t-il ?