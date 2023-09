Booba allume Kaaris et annonce sa fin

Le featuring avec Koba ne passe pas.

Les gens en parlent un peu moins, peut-être parce que ça commence à les lasser, mais Booba continue d'essayer de faire sa loi dans le rap français. Même s'il ne sort plus d'albums et que ses morceaux (souvent en feat) ont un peu moins d'impact que par le passé, le Duc n'est pas prêt de passer la main. Alors qu'il est en plein dans les préparatifs pour sa série "Ourika", il trouve quand même le temps de continuer à troller et provoquer ses rivaux, avec toujours Kaaris en première ligne.

L'animosité entre les deux rappeurs n'a pas diminué avec le temps, en tout cas pas du côté de Booba. Et Kopp a profité de l'actu de la semaine pour allumer le Dozo. En effet, ce dernier vient de sortir un tout nouveau featuring avec Koba la D, "Une autre". Un single qui ne figure sur aucun projet, et qui pourrait donc bien annoncr (peut-être?) un album à venir. Dans une story Instagram, le Duc a affirmé que le titre était "Affligeant". Il avait d'ailleurs déjà taclé K2A à propos de ce feat, lorsque des extraits du tournage à Evry avaient fuité.

Dans une deuxième story, Booba a carrément écrit : "ta fin va être douloureuse zongo. C'est ton père qui te parle", faisant référence au fait que c'est Booba qui avait envoyé beaucoup de force à Kaaris à l'époque de "Or Noir". Le feat avec Koba a donc apparemment beaucoup déplu à Kopp, qui n'est d'ailleurs pas un grand fan de Koba si on en croit ses précédentes piques. En tout cas, il parle de "fin", et on imagine donc qu'il va continuer à accentuer la pression sur son rival de Sevran !