Booba met déjà un terme à son challenge : "Nous avons dû recruter deux assistants, c’est une misère !"

Moins d'une semaine après son lancement, la boîte mail du rappeur est totalement saturée !

Après seulement cinq jours et une boîte mail saturée, le challenge de Booba lancé à ses fans est terminé. "Le concours ‘Cocolia’ s’arrête. Nous fermons à la boîte mail à 5371 mails, annonce le rappeur sur les réseaux sociaux. Nous avons dû recruter deux assistants, c’est une misère !". À peine 24 heures après la publication du concours, le rappeur se retrouvait avec pas moins de 600 mails. Désormais, son espace de stockage est saturé à 100%, obligeant donc le Duc a annoncé plus tôt la fin du ce concours.

Après avoir relevé le défi d’un fan, lui demandant d’interpréter le fameux texte intitulé "À la fin", qui s’appelle dorénavant "Cocolia", c’était au tour de ses fans de recevoir un challenge. Le titre comprenait un couplet vacant, pour laisser la place à un featuring. Après l’ouverture de la boîte mail dédiée à ce défi, Booba en a tellement reçu, qu’il commence déjà à en partager la couleur de certains, comme celui du petit Lanny, 6 ans ou celui de Köra. Mais rassurez-vous, la sélection n’est toujours pas faite. Il poursuit : "D’ici deux semaines, trois participants seront sélectionnés, les versions seront réenregistrées au propre, mixées et disponibles sur toutes les plateformes".

"Cocolia", un morceau de Didi B ?

Et alors que les fans ont envoyés leur plus beau couplet à Booba pour avoir une chance de gagner, ce lundi 18 septembre, Didi B a sorti un nouveau single... intitulé "Cocolia". Sur tous les point, le titre est le même que celui de Booba. Mais alors, est-ce vraiment un fan qui a envoyé au rappeur le texte de ce morceau ? Sur les réseaux, on apprend que ce titre a été apriori enregistré par Didi B au début de l'année et devait initialement être un featuring avec Booba, avant que ce dernier ne l'utilise pour son challenge.