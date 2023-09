Booba relance son clash avec Rohff

Alors qu'il félicitait les combattants de l'UFC suite à leur victoire ce week-end, Rohff s'est fait allumé gratuitement par le Duc de Boulogne.

Alors qu’il prépare la sortie de sa première série intitulé "Ourika", Booba n’en n’oublie pas son hobby favori : le clash. Récemment, alors que les tensions se faisaient plus discrètes, son beef avec Maes a repris de plus belle suite à la publication d’un son inédit de ce dernier. Intitulé "Patty", il fait référence à la mère des enfants de Booba, Patricia. Depuis, les insultes fusent et le ton n’est pas prêt de redescendre. Alors que l’interprète de "Scarface" est tenté de remplir le Parc des Princes, il est revenu aux bases ce week-end, en s’attaquant à sa cible préférée : Rohff.

Samedi 2 septembre avait lieu un évènement UFC à Paris. Plusieurs combattants français se sont illustrés et on fait leur entrée sur des morceaux de rap français. À l’Accor Arena de Paris, Ciryl Gane est apparu sur le titre "Haine&Sex" de Gazo. Manon Fiorot est elle rentrée sur "R.O.H.F.F" du rappeur de Vitry-sur-Seine, tandis que Morgan Charrière est arrivée sur "Mové Lang" de Booba. "Rien de mieux que se préparer au combat sur 'Seul contre tous' et entrer sur 'R.O.H.F.F' pour assurer la victoire à L’UFC. Bien vu Ciryl et Manon. Bravo !", publie Rohff sur les réseaux avec une vidéo du Bon Gamin s'entraînant sur son titre.

Rien de mieux que se préparer au combat sur #SeulContretous et entrer sur R.O.H.F.F pour assurer la Victoire à L’UFC Bien vu Cyril et Manon. Bravo 👏🏽 pic.twitter.com/k2U5BesPVg — ROHFF (@rohff) September 3, 2023

Les trois combattants sont ressortis vainqueurs de leur combat respectif, mais sur les réseaux sociaux, Booba n’a pas pu s’empêcher de profiter de la situation pour clasher son comparse. Alors qu’il était sur le ring, l’appartement du sportif originaire de La Roche-sur-Yon a été cambriolé. Les voleurs sont repartis avec un butin de 150 000 euros. "Tu portes surtout la poisse, balance alors Booba à Rohff. Et il est rentré sur du Gazo pas sur du C2B et il a affronté un poseur de carrelage". Malgré la situation, le rappeur ne perd pas une occasion pour vanner ses rivaux et amuser la galerie.